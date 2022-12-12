За словами Пєскова, РФ доведеться жити в умовах конфронтації із Заходом.

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Росію на Заході "ніхто не любить".

Так він відповів на запитання журналіста про те, куди зараз рухається Росія. За словами Пєскова, відносини РФ з країнами Заходу знаходяться в стадії конфронтації.

"Ми не рухаємося, а вже приїхали на станцію під назвою "конфронтація". І нам потрібно бути зібраними, потужними, і потрібно мати запас міцності, тому що нам ще доведеться жити в умовах цієї конфронтації", - сказав він.

Відео дня

"Нас ніхто не любить і любити особливо не збирається. І нам це не потрібно", - додав рупор Кремля.

Ставлення світової спільноти до Росії

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій визнала російський режим терористичним.

21 листопада аналогічне рішення прийняла Парламентська асамблея НАТО, закликавши створити спеціальний міжнародний трибунал щодо російської агресії.

23 листопада Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росію необхідно ізолювати на всіх рівнях і притягнути до відповідальності.

Раніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився проводити щорічний особистий саміт з Путіним через його погрози застосувати ядерну зброю у війні в Україні.

Видання Politico в рейтингу 28 найвпливовіших людей в Європі присвоїло російському диктатору титул "невдаха року".

Вас також можуть зацікавити новини: