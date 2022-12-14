ФСБ РФ визначає як тероризм передусім діяльність "українських диверсантів".

Протягом останніх двох десятиліть Росія розширює визначення "тероризму" у своєму законодавстві, дедалі більше визначаючи його як діяльність українських "диверсантів".

Це допомагає російським силовикам у придушенні інакомислення всередині країни, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

З посиланням на російські медіа аналітики зауважують, що розширення поняття тероризму в законодавстві РФ продовжується. Зокрема, в грудні Держдума запропонувала нові поправки до Кримінального кодексу РФ, які прирівнюють диверсію до теракту.

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"Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) перейшла від визначення діяльності ісламістських бойовиків на Кавказі як тероризму до орієнтації тероризму навколо концепції українських "диверсантів", – акцентували в ISW.

У вівторок, 13 грудня, глава ФСБ Олександр Бортніков заявив про нібито зростання "терористичної активності" в країні, що він пов'язував з роботою Служби безпеки України.

"Російська влада, здається, використовує тло війни в Україні як зброю, щоб виправдати розширення законодавства про тероризм під виглядом захисту внутрішньої безпеки. Такі заходи, ймовірно, нададуть російським органам безпеки більшу свободу в придушенні внутрішнього інакомислення", – констатують аналітики.

Російські фейки про українських диверсантів

За інформацією російських ЗМІ, за 7 місяців повномасштабної війни було скоєно понад півсотні нападів на військкомати та адміністративні будівлі. Пожежі почали спалахувати після початку повномасштабного вторгнення Росії до України і почастішали після оголошення мобілізації в кінці вересня.

Серед об'єктів, що зазнали нападу, була й приймальня голови "Єдиної Росії" Дмитра Медведєва.

Пропагандисти РФ звинувачують у таких інцидентах Україну. Екс-президент Медведєв відкрито називає причетних до подібних атак "жовто-блакитні диверсанти". Він також натякав на можливе скасування мораторія на смертну кару через "диверсію".

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