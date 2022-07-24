Також до списку потрапили острови Гернсі і Мен.

Багамські острови, а також Гернсі і Мен потрапили до списку "недружніх" країн і територій.

Відповідне повідомлення розміщено на сайті уряду.

Повідомляється, що Багамські острови потрапили в список, бо ввели заборону на будь-які операції з російським Мінфіном і Центробанком.

Острови Гернсі і Мен (обидва - володіння британської корони) потрапили в список, бо підтримали санкції, введені Великобританією.

Як писав УНІАН, список "недружніх" країн з'явився в Росії в 2021 році. Першими туди увійшли США і Чехія.

Тепер у списку вже понад 50 держав. У тому числі, всі країни-члени ЄС, США, Австралія, Великобританія, Швейцарія, Японія, Південна Корея, Нова Зеландія, Норвегія та Україна.

На ці країни поширюються обмеження щодо найму персоналу в дипломатичні місії і консульські установи аж до повної заборони наймати в посольства, консульства і представництва держорганів працівників з числа осіб, які перебувають на території Росії.

Напередодні в список включили Грецію, Данію, Словенію, Хорватію та Словаччину.

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