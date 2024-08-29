Вона була побудована всього 4 роки тому.

Російська авіація розбомбила дитячу льодову арену в Курській області.

У 2020 році в Заолешенці поруч із Суджею відкрили фізкультурно-оздоровчий комплекс із критою льодовою ареною. Комплекс складався з тренажерної зали, класу хореографії та льодового поля. Там займалися учні восьми прилеглих шкіл.

Заолешенку і Суджу зайняли українські війська. Під час боїв російська авіація вдарила по льодовій арені керованою фугасною авіабомбою, повідомляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке. Судячи зі знімків, відбулося пряме попадання, внаслідок чого спортивний центр було зруйновано.

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"Росіяни не зупиняються перед знищенням своєї інфраструктури, зайнятої українцями, і використовують ту саму зброю, що і в Україні, щоб вибити українських військових. При цьому знищується все, що знаходиться там, будь-яка будівля... РФ не робить різниці між українською і російською територією, якщо там противник. Це не виняток, а правило", - зробив висновок аналітик.

Ситуація в Курській області

У місті Льгов Курської області, частину якої контролюють ЗСУ, через обстріл пошкоджено залізницю. 29 серпня мер Льгова Олексій Клемешов повідомив, що місто потрапило під артобстріл із боку української армії. За його словами, внаслідок атаки пошкоджень зазнали залізничні колії станції "Льгов-Київський".

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