Диктатор переконаний, що той хоче заборонити російську культуру,

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Захід замахується на російських філософів.

Таку заяву він зробив під час виступу перед Федеральними Зборами.

"Вони бажають нам не свободи, а хочуть бачити нас колонією. Хочуть не рівноправного співробітництва, а грабежу. Хочуть бачити нас не вільним суспільством, а натовпом бездушних рабів. Для них пряма загроза - наша думка і філософія. Тому і роблять замах на наших філософів", - заявив він.

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За словами російського диктатора, Захід намагається заборонити російську культуру, так як вона "представляє для них небезпеку".

Вбивство Дар'ї Дугіної

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня в Підмосков'ї підірвали дочку головного ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна.

Підконтрольні Кремлю окупанти відразу ж повідомили про "український слід" у вбивстві. Пізніше в ФСБ РФ заявили, що вбивство спланували і скоїли українські спецслужби.

Повідомлялося, що підірваний автомобіль належав батькові Дар'ї, а значить метою був сам Дугін.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не кримінальна держава і не має відношення до вбивства. За його словами, Росія починає "внутрішньо розвалюватися".

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