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Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Захід замахується на російських філософів.

Таку заяву він зробив під час виступу перед Федеральними Зборами. 

"Вони бажають нам не свободи, а хочуть бачити нас колонією. Хочуть не рівноправного співробітництва, а грабежу. Хочуть бачити нас не вільним суспільством, а натовпом бездушних рабів. Для них пряма загроза - наша думка і філософія. Тому і роблять замах на наших філософів", - заявив він.

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За словами російського диктатора, Захід намагається заборонити російську культуру, так як вона "представляє для них небезпеку".

Вбивство Дар'ї Дугіної

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня в Підмосков'ї підірвали дочку головного ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна.

Підконтрольні Кремлю окупанти відразу ж повідомили про "український слід" у вбивстві. Пізніше в ФСБ РФ заявили, що вбивство спланували і скоїли українські спецслужби.

Повідомлялося, що підірваний автомобіль належав батькові Дар'ї, а значить метою був сам Дугін.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не кримінальна держава і не має відношення до вбивства. За його словами, Росія починає "внутрішньо розвалюватися".

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