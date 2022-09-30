Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Захід замахується на російських філософів.
Таку заяву він зробив під час виступу перед Федеральними Зборами.
"Вони бажають нам не свободи, а хочуть бачити нас колонією. Хочуть не рівноправного співробітництва, а грабежу. Хочуть бачити нас не вільним суспільством, а натовпом бездушних рабів. Для них пряма загроза - наша думка і філософія. Тому і роблять замах на наших філософів", - заявив він.
За словами російського диктатора, Захід намагається заборонити російську культуру, так як вона "представляє для них небезпеку".
Вбивство Дар'ї Дугіної
Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня в Підмосков'ї підірвали дочку головного ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна.
Підконтрольні Кремлю окупанти відразу ж повідомили про "український слід" у вбивстві. Пізніше в ФСБ РФ заявили, що вбивство спланували і скоїли українські спецслужби.
Повідомлялося, що підірваний автомобіль належав батькові Дар'ї, а значить метою був сам Дугін.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не кримінальна держава і не має відношення до вбивства. За його словами, Росія починає "внутрішньо розвалюватися".