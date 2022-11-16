Губарєва затримана "у справі про економічний злочин".

Співробітники МВС РФ затримали Катерину Губарєву – "заступницю голови" створеного окупантами в Херсонській області "уряду".

Як повідомили ЗМІ з посиланням на чоловіка Губарєвої Павла, Катерина зникла і востаннє її бачили 15 листопада в Генічеську, куди після втечі з Херсона переїхала окупаційна "влада".

"Спроби додзвонитися до Сальдо (так званий виконувач обов'язків губернатора – УНІАН), щоб дізнатися місцезнаходження Катерини, поки безрезультатні", – заявляв чоловік "чиновниці".

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Вже ввечері 16 листопада російські ЗМІ заявили, що Губарєву затримано "у справі про економічний злочин" без уточнень. Також з'являлися повідомлення про те, що може йтися про привласнення бюджетних коштів в розмірі понад 60 мільйонів рублів.

Катерина Губарєва - що відомо про колаборантку

39-річна Катерина Губарєва родом з Каховки (Херсонська область). Вона була першою "міністеркою закордонних справ" і "депутаткою" в "ДНР". Звинувачується у створенні терористичної організації та фінансуванні тероризму, а також внесена до санкційних списків України, ЄС та США.

У червні поточного року російські окупанти призначили її "заступницею голови" фейкової "адміністрації" в Херсоні. Вона нібито окупікувалася питаннями "цифровізації та соціальної політики".

Чоловік Губарєвої – один з ватажків терористичного угруповання "Новоросія", "політичний діяч" так званої "ДНР" і її колишній "народний губернатор". Губарєва звинувачують у держзраді, раніше він був затриманий СБУ і згодом обміняний – його ще кількох колаборантів обміняли на співробітників спецслужби, що потрапили в полон, в 2014 році.

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