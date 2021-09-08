54-річний чоловік разом зі знайомим випивали спиртне у дворі будинку і слухали гучну музику, але це не сподобалося ані його сусідові, ані синові.

Жителя міста Леніногорськ в Татарстані підозрюють у вбивстві сина через гучну музику.

Про це повідомили у регіональному слідчому управлінні Слідчого комітету Росії.

За даними слідчих, увечері 4 вересня 54-річний чоловік разом зі знайомим випивали спиртне у дворі будинку і слухали гучну музику. До них підійшов сусід і попросив зробити звук тихіше, але це їм не сподобалося. Коли між ними розгорівся конфлікт, з будинку вийшов 31-річний син місцевого жителя і заступився за сусіда. Тоді батько вдарив сина ножем у живіт. Потерпілого відвезли в лікарню, де той помер.

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Кримінальну справу відкрили за частиною 1 статті 105 Кримінального кодексу Росії "Вбивство". Деталі інциденту з'ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, в Приморському краї 27-річний чоловік застрелив матір, яка зізналася у зраді батькові. Брат підозрюваного, який дізнався про подію, повідомив про все в поліцію.

А в Єкатеринбурзі 25-річна дівчина порізала ножем свого дворічного сина через те, що "у нього вселилися біси".

Автор: Денис Прядко