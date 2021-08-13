У Єкатеринбурзі 25-річна дівчина порізала ножем свого дворічного сина через те, що "в нього вселилися біси".

Про це пише E1.RU.

За словами місцевого жителя, дівчина страждає наркотичною залежністю.

"Вона, можливо, під речовинами була, кричала, що в дитину вселилися біси, зараз її затримала поліція, а дитину відвезли в лікарню", - розповів чоловік.

Читайте такожУ Росії звільнили посадовця, який платив податки за громадянЗа попередніми даними, дівчина намагалася вбити свого дворічного сина, повідомляють в Слідчому комітеті.

"Тільки завдяки своєчасно наданій дитині допомозі він зміг вижити", - йдеться в повідомленні.

Дівчину підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство малолітнього).

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Автор: Людмила Жерновська