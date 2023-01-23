Вона звинуватила жінку в зборі розвіданих.

В Росії жінка поскаржилася поліції на працівницю "Пошти Росії" через українське прізвище.

Про це пишуть російські Telegram-канали. Інцидент стався в селищі Провидіння, на Чукотці. 63-річна Ольга С. обурилася тим, що працівниця "Пошти Росії" попросила її надати персональні дані, але не показала "дозвільні документи".

Однак більше обурення у жінки викликало те, що персональні дані у неї попросила жінка з українським прізвищем "Логашенко".

Відео дня

Вона заявила поліцейським, що працівниця пошти збирає "розвідані" під час війни. Ті почали перевірку.

Підтримка війни в Росії

Нагадаємо, що раніше президент Російської Федерації Путін присвоїв звання "героя" російському попу-агенту ФСБ, який закликав росіянок народжувати більше дітей, щоб їх було не шкода відправляти на війну.

Раніше в мережі опублікували розмову, в якій росіянин називає свою країну жертвою нападу.

За даними The Wall Street Journal, в Росії після оголошення часткової мобілізації значно впав рівень підтримки війни. Однак незабаром він швидко збільшився.

Нещодавно в Росії запропонували вирізати з кінострічок всі сцени з акторами, які виступили проти вторгнення РФ в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: