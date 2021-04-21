Дівчина пережила групове зґвалтування / фото pixabay.com
У центрі Москви врятували дівчину, яка зірвалася з мосту в річку.
Читайте такожПомста сутенерки: жертвою групового зґвалтування в Росії з'явилася повіяЯк пише ren.tv, інцидент стався 19 квітня. Дівчину витягли з води рятувальники.
За словами постраждалої, кілька днів тому до неї в будинок забралися троє невідомих і зґвалтували її. Дівчина стверджує, що зґвалтування було замовним.
За фактом інциденту в поліції вже почали перевірку.
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