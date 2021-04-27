Якщо провину дівчини доведуть, її можуть посадити за ґрати.

Російська модель знялася в порнографічному ролику у священному для жителів острова Балі місці – на вулкані Батур. Тепер її розшукує поліція.

Читайте такожУ Росії камера зняла педофіла, який чіплявся до маленької дівчинки в автобусі (відео)Про це пише Telegram-канал LifeShot.

Зазначається, що запис, що ображає почуття місцевих вірян, розмістили на порталі PornHub. На цей час він вже заблокований.

За версією слідства, відеоролик могли зняти ще у 2020 році.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про публічну непристойну поведінку. Якщо провину росіянки доведуть, її можуть посадити за ґрати.

За наявною інформацією, дівчину звуть Вероніка Трошина, їй 22 роки. Вона знімається під псевдонімом Mihanika69.

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Автор: Катерина Шварц