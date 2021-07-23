"Перший канал" вирішив, що реклама буде для росіян цікавішою за прохід українських атлетів.

Російський пропагандистський Перший канал "вирізав" прохід української олімпійської збірної на відкритті XXXII літніх Олімпійських ігор в Японії.

Про це повідомляє Спорт-Експрес.

На урочистій церемонії українці виходили на Національний стадіон Токіо між виходом спортсменів з Уганди та Уругваю.

Однак по російському телебаченню в цей час пустили рекламний блок. Самі пропагандисти це пояснили своїми комерційними зобов'язаннями.

Читайте такожНа офіційному сайті Олімпіади Крим відокремили від України кордоном (фото)"Парад спортсменів триває близько двох годин, для виконання комерційних зобов'язань його показ переривається рекламою декілька разів", - цитує РБК прес-службу "Першого каналу".

Однак у таку версію віриться слабо, оскільки під час матчів з Україною на Євро-2020 цей телеканал вирізав виконання гімну нашої країни перед грою.

Водночас українське ТБ від цензури щодо росіян відмовилося — проходку їх збірної на Олімпіаді телеканал "UA:Перший" показав повністю.

Нагадаємо, що цього року через всесвітню пандемію коронавірусу відкриття Олімпійських ігор проходить без глядачів. Крім того, з цієї ж причини змагання, які мали пройти у 2020 році, були перенесені на цей рік, але японців і це не влаштувало.

Автор: Станислав Кожемякин