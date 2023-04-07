Міністри в Росії повинні отримувати спецдозвіл на робочі поїздки в сусідню країну.

Топ-чиновникам в Росії заборонили залишати країну без прямого дозволу прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. Про це неназвані урядовці на правах анонімності розповіли журналістам видання The Bell.

За їхніми словами, віднедавна виїжджати за кордон можна тільки за особливим дозволом, який потрібно узгоджувати з прем'єр-міністром. Причому дозволи видаються тільки для робочих поїздок, але не для відпочинку.

Нові вимоги стосуються практично всіх топовоих функціонерів уряду - від начальників департаментів в міністерствах до самих міністрів.

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Видання з'ясувало, що такі обмеження стосуються тільки уряду РФ, а в адміністрації президента нічого подібного немає. Співрозмовники журналістів кажуть, що заборона є проявом "особливого завзяття" прем'єра Мішустіна.

Ситуація в Росії - хроніки диктатури

Російська влада стурбована втечею з країни населення і чиновників, які побоюються наближення "темних віків". Згідно з недавніми повідомленнями, в головній російській соцмережі навіть заборонили рекламувати способи виїзду з Росії.

У минулому році серед російських топ-чиновників і олігархів, які встигли вискочити за кордон (або планують втечу) почався загадковий мор. Наприклад, в Іспанії знайшли мертвим колишнього топ-менеджера однією з найбільших газових компаній РФ. Разом з ним одночасно померли його дружина і дочка.

До слова, тих росіян, хто по дурості вирішив повернутися на батьківщину, починає пресувати ФСБ. Людей викликають на "опитування", а після починають випитувати, навіщо вони виїжджали і навіщо вирішили повернутися.

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