Ігоря шкурка знайшли мертвим у камері СІЗО після оскарження рішення суду.

У камері слідчого ізолятора Якутська в Російській Федерації раптово помер перший заступник генерального директора і головний інженер "Якутскенерго" Ігор Шкурко - це вже не перша дивна смерть. Його 30 березня затримали у справі про хабар.

За інформацією російського видання "Комсомольської правди", 31 березня суд відправив Шкурка в СІЗО, а вже 4 квітня його знайшли мертвим. На місце інциденту викликали медиків, які лише констатували смерть.

"У камері слідчого ізолятора виявлено обвинуваченого без ознак життя. Прибулі медичні працівники констатували його смерть. На місце події була викликана слідчо-оперативна група. За попередніми даними, ознак кримінальної смерті не виявлено", - йдеться у повідомленні управління ФСВП по Якутії.

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Зазначається, що Шкурко оскаржив свій арешт напередодні смерті, 3 квітня.

Ігор Шкурко - що відомо

49-річний топ-менеджер відповідав за технічне керівництво ПАТ "Якутскенерго", яка належить "Русгідро". До цього він працював гендиректором ВАТ "Південно-Якутські електричні мережі", а також був депутатом Алданської районної ради від "Єдиної Росії". Партія призупинила його членство після затримання.

Хвиля смертей чиновників у Росії - що відомо

Мор серед топ-менеджерів та чиновників у РФ розпочався у 2022 році після повномасштабного вторгнення російської армії в Україну. Так, наприкінці лютого 2022 року в елітному котеджному селищі Ленінське під Санкт-Петербургом знайшли мертвим заступника генерального директора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" з корпоративної безпеки 61-річного Олександра Тюлякова.

18 квітня в квартирі в Москві знайшли тіла 51-річного колишнього віце-президента "Газпромбанку" Владислава Аваєва, його 47-річної дружини та 13-річної доньки. У поліції вважають, що він застрелив дружину і дочку, а совешіл самогубство.

21 квітня в Іспанії на курорті Льорет-де-Мар знайшли мертвим колишнього топ-менеджера "Новатек" Сергія Протосеню разом з дружиною і дочкою.

8 травня в Митищах помер колишній топ-менеджер "Лукойлу" мільярдер Олександр Субботін, він відвідував антипохмільний сеанс з шаманами.

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