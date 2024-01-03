Влада Росії захищає вбивць і ґвалтівників.

Російські злочинці вільно гуляють вулицями міст. Їх "помилували" після того, як відправили вбивати українців.

Видання Financial Times пише, що Анна Болтинюк з Калузької області втратила свою 18-річну доньку Яну, яку зґвалтували і вбили в 2014 році. Тепер винний вільний, відсидівши всього три роки, після того як Кремль провів кампанію з переконання засуджених брати участь у війні Росії проти України в обмін на президентське помилування.

Справа Татаринцева

Вбивця Євген Татаринцев зник в минулому році з тюремної колонії, яку, за повідомленнями, особисто відвідав вже загиблий лідер "Вагнера" Євген Пригожин, прагнучи завербувати людей в своє угруповання. Болтинюк неодноразово зверталася до федеральної тюремної системи з проханням з'ясувати, де він знаходиться, і врешті-решт їй повідомили, що він помилуваний.

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Татаринцев - один із тисяч ув'язнених, які прийняли пропозицію про помилування в обмін на службу на полі бою в Україні. Більшість із них вступили у війну проти України разом із "Вагнером", але частина долучилися до окремих груп, що фінансуються міністерством оборони, та поповнила лави "гарматного м'яса" для повномасштабної війни Росії проти України.

Тепер все більше їх число повертається додому. У той час як більшість російських чоловіків, примусово призваних в рамках мобілізації 2022 року, продовжують воювати за військовими контрактами, дата закінчення яких не визначена, з зеками поводяться інакше: вони вважаються "добровольцями" і підписують контракти всього на шість місяців.

Більшість із них повертаються до тих самих населених пунктів, які вони тероризували до арешту, а деякі продовжують вчиняти злочини. Жертви та їхні сім'ї в страху спостерігають за тим, як помилувані злочинці повертаються до нормального життя.

Їм офіційно не повідомляють, що злочинців, що мали сидіти у в'язниці десятиліттями, раптово відпускають. Жертви та їхні близькі дізнаються про це з чуток або коли раптово перестають отримувати невеликі суми компенсацій, які засуджені за рішенням суду повинні висилати їм з в'язниці.

По всій Росії люди переживають шок, виявивши, що винні в часом моторошних вбивствах повернулися в їх населений пункт. У Бердську минулого місяця жителі виявили, що чоловік, який убив жінку в 2019 році, щоб вкрасти і продати її машину, повернувся в місто, коли його помітили як водія в місцевому додатку для таксі.

Скоріш за все чоловік був помилуваний після того, як воював в батальйоні зеків у складі сил Вагнера. Лідер ПВК Пригожин був піонером масової відправки ув'язнених на фронт в Україні; після його загибелі в серпні 2023 року Міністерство оборони, схоже, підхопило естафету.

Сатаніст та вбивця Оголобяк знову на волі

Микола Оголобяк з Ярославля відбував 20-річний термін за участь у вбивстві чотирьох підлітків в рамках сатанинського ритуалу, коли в його колонію в російській Арктиці нагрянули представники Міністерства оборони.

У листопаді жителі Ярославля з жахом виявили, що Оголобяк, якому зараз 33 роки, раптово повернувся в місто і став вільною людиною.

Люди кажуть: "Не дай Бог зустріти таку людину на дитячому майданчику". Але я нікому нічого не зроблю. Я не збираюся ні на кого нападати", - заявив Оголобяк. "Я не хочу повертатися до в'язниці. Я вже нагулявся".

Оголобяка заарештували в 2008 році після того, як він заманив двох молодих жінок в покинутий район Ярославля, де він і його друзі влаштовували сатанинський ритуал. Група зарізала жінок, понівечила їхні тіла, а потім вбила молоду пару, яка, як вони боялися, здала б їх поліції.

За його словами, він відправився на війну частково для того, щоб раніше вийти з в'язниці, але в основному, "щоб спокутувати свої гріхи, як то кажуть, потом і кров'ю".

Після трьох місяців перебування на полі бою Оголобяк отримав поранення осколками і його відправили в Росію. У жовтні його виписали з госпіталю, віддали документи і зарплату і сказали, що він може їхати додому; після повернення він подарував матері букет троянд і 100 тисяч рублів, а батькові купив машину.

Пригожин стверджував, що завербував не менше 50 тисяч засуджених, в основному для "м'ясних штурмів". Невідомо, скільки з них вижило, але новини про повернулися засуджених все частіше з'являються в російських ЗМІ.

Серійний вбивця, відповідальний за чотири вбивства і канібалізм на Сахаліні, також був помічений на батьківщині в кінці 2023 року, після того як опублікував фотографію у формі Вагнера. Мешканці вирішили, що його помилували.

Влада в РФ захищає вбивць

Кремль захищає цю політику. Війна проти України - законний шлях до свободи для ув'язнених, сказав журналістам прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков: "Навіть ті, хто засуджений за найтяжчі злочини", можуть "спокутувати свої злочини на полі бою".

"Вони спокутують свою провину, проливаючи кров, служачи в штурмових бригадах, під градом куль і артилерійського вогню", - сказав Пєсков в листопаді.

Багато родичів жертв бачать ситуацію інакше.

"Він ніби витягнув лотерейний квиток... Він провів трохи часу десь в окопі, а тепер може ходити вільною людиною", - сказала Олена Таратіна, мати однієї з жертв Оголобяка. "Мене вбиває думка, що він десь тут, у нашому районі".

Активістка і адвокат з прав людини Олена Попова, яка проживає за межами Росії, розповіла, що її мережа юридичної допомоги допомогла кільком жінкам, які побоювалися за свою безпеку, покинути країну після звільнення нападників. Вона хоче організувати групу, щоб жертви та їхні родичі могли лобіювати свої інтереси в уряді.

"Я думаю, що єдиний варіант, який ми маємо, - це... комітет людей, чиї діти або родичі постраждали від рук вбивць і насильників, просто об'єднатися і почати масово вимагати від прокуратури, від Адміністрації президента пояснень", - сказала Попова.

Однак це навряд чи буде легко зробити в країні, де, на думку критиків, правосуддя служить потребам і бажанням держави.

"Цей режим тримається на одній скрепі - насильстві, і він абсолютно завжди підтримує кривдників", - говорить Попова. "Судова система завжди на боці цих вбивць. Їм дають умовні терміни, їх можуть помилувати, їм прощають кредити... Вони повністю захищені системою, і вони це знають".

Болтинюк, вбивця дочки якої був звільнений, познайомилася з жінкою, чия 19-річна дочка також була вбита в Калузькій області. Чоловік на ім'я Владислав Коробенков був засуджений за те, що зґвалтував, зарізав і задушив дівчину, а також завдав їй більше 60 ударів по голові. Дві вбиті горем матері стали подругами.

Вбивці їхніх дочок відбували покарання в одній колонії. У 2022 році Коробенков також був звільнений, щоб вступити до лав Вагнера, досі він не повернувся додому.

Зеки на війні проти України - останні новини

Влада Росії розв'язала війну проти України. При цьому "гарматне м'ясо" для штурмів набирають у в'язницях, натомість обіцяючи помилування. Цим шансом скористалися багато жорстоких вбивць і ґвалтівників.

Багато з тих, кого завербували, загинули, але вижили "герої" повертаються додому, де часто повертаються до своїх злочинів. Так, помилуваний після участі у війні проти України житель Оренбурга зґвалтував п'ятикласницю.

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