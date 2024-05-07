Росіяни мовчать про цей інцидент, але інформація просочилася у ЗМІ.

Російський літак скинув бомбу на село в Краснодарському краї РФ.

Як пише ASTRA з посиланням на інформовані джерела, "позаштатне сходження" боєприпасу з російського літака сталося в селі Воронцовка Краснодарського краю.

"Після падіння бомба вибухнула. Попередньо постраждалих немає", - пише канал. Відео дня

Російські бомби падають на своїй території - що відомо

Російські літаки досить часто скидують авіаційні бомби на російській території. Про це ретельно мовчать, але інформація просочується у ЗМІ.

Напередодні стало відомо, що російські літаки упустили дві бомби за 2 дні на Бєлгородську область. 4 травня в результаті позаштатного сходження ФАБ-500 на Бєлгород постраждали 7 осіб, у тому числі дитина, пошкоджено 31 будинок та 10 авто. У день вибуху губернатор не назвав його причин. Пізніше джерела каналу в екстрених службах регіону підтвердили, що на місто впала російська авіабомба.

ФАБ-250 також виявили 3 травня в районі села Крутий Лог. Евакуювати жителів не довелося, постраждалих та руйнувань немає. Боєприпас передали військовим для подальшого знищення.

Лише у березні-квітні цього року російські ВКС упустили більше 20 авіабомб на російську або окуповану території.

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