У прикордонній службі нагадали, що кордон посилено охороняють з лютого.

Громадянина Російської Федерації затримали в Естонії. Чоловік незаконно перетнув кордон, тікаючи від оголошеної в РФ мобілізації.

Про це повідомляє ERR.

За словами керівника служби прикордонного та міграційного нагляду Ідаської префектури Ееріка Пургела, чоловік намагався потрапити до Естонії в ніч на 26 вересня. Близько 1:00 втікач на сапборді перетнув кордон у гирлі річки Нарва. Прикордонники затримали його близько 4:30 на одній з автобусних зупинок в місті Нарва-Йиесуу.

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"Це був незаконний перехід кордону, який був здійснений через страх перед оголошеною в сусідній країні мобілізацією", - заявив Пургел.

Затриманого доставили в Нарвський прикордонний пункт, де виписали штраф і відправили назад в Росію. У прикордонній службі нагадали, що кордон посилено охороняють з лютого.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію військових в запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб.

Після рішення Путіна росіяни почали масово тікати з країни. Найпопулярнішими країнами стали Казахстан, Грузія і Вірменія. При цьому на кордоні з Грузією всі ці дні спостерігаються кілометрові черги. 26 вересня росіяни стягнули до кордону військових і БТР, заявивши, що роблять це на випадок спроби масового прориву бажаючими виїхати з країни. 27 вересня стало відомо, що російські війська розгорнуто мобілізаційний пункт на пункті пропуску" Верхній Ларс " російсько-грузинського кордону.

Активно обговорюється введення заборони на виїзд з РФ для чоловіків, які потрапляють під мобілізацію. Хоча повної заборони ще немає, військкомати вже почали розсилати прикордонникам списки тих, кого не можна випускати.

У Литві, Латвії, Естонії та Польщі заявили, що не збираються видавати Гуманітарні візи тим, хто хоче уникнути мобілізації. У свою чергу в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які тікають від мобілізації. Влада Ірландії також розглянуть таку можливість.

При цьому США розглядатимуть заявки росіян, які тікають з країни через мобілізацію, в індивідуальному порядку.

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