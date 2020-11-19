У неврологічному відділенні лікарі діагностували у чоловіка деменцію.

У Петропавловську-Камчатському самотній хворий 72-річний чоловік затопив квартири сусідів з четвертого по перший поверх, щоб нагадати про себе соціальним службам.

Читайте такожУ Дніпрі 80-річна пенсіонерка хотіла викинутися з вікна восьмого поверху: її врятували (відео)Про це пише «Кам 24».

Чоловік погано чує і бачить, насилу пересувається по квартирі на милицях, сам на вулицю виходити не може, телефону у нього немає.

За словами голови ради будинку, інцидент стався у вівторок, 17 листопада. Чоловік зізнався, що спеціально під'єднав шланг до крана, кинув його на підлогу і включив воду. Так він хотів привернути увагу до того, що його залишила соціальна служба.

До 11 листопада до нього приходила соцпрацівниця, але у них виник конфлікт і, за її словами, чоловік вдарив її милицею. Сутичка сталася через те, що у пенсіонера пропав паспорт.

Пенсіонера відмовилися приймати у всіх лікарнях Петропавловська і його госпіталізували в районну лікарню в місті Єлізово. У неврологічному відділенні лікарі діагностували у чоловіка деменцію.

У крайовому Міністерстві соціального добробуту та сімейної політики повідомили, що з понеділка соцпрацівник знову ходитиме до пенсіонера. Надалі його збираються помістити в інтернат для літніх і людей з інвалідністю.

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Автор: УНІАН