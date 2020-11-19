У Петропавловську-Камчатському самотній хворий 72-річний чоловік затопив квартири сусідів з четвертого по перший поверх, щоб нагадати про себе соціальним службам.
Читайте такожУ Дніпрі 80-річна пенсіонерка хотіла викинутися з вікна восьмого поверху: її врятували (відео)Про це пише «Кам 24».
Чоловік погано чує і бачить, насилу пересувається по квартирі на милицях, сам на вулицю виходити не може, телефону у нього немає.
За словами голови ради будинку, інцидент стався у вівторок, 17 листопада. Чоловік зізнався, що спеціально під'єднав шланг до крана, кинув його на підлогу і включив воду. Так він хотів привернути увагу до того, що його залишила соціальна служба.
До 11 листопада до нього приходила соцпрацівниця, але у них виник конфлікт і, за її словами, чоловік вдарив її милицею. Сутичка сталася через те, що у пенсіонера пропав паспорт.
Пенсіонера відмовилися приймати у всіх лікарнях Петропавловська і його госпіталізували в районну лікарню в місті Єлізово. У неврологічному відділенні лікарі діагностували у чоловіка деменцію.
У крайовому Міністерстві соціального добробуту та сімейної політики повідомили, що з понеділка соцпрацівник знову ходитиме до пенсіонера. Надалі його збираються помістити в інтернат для літніх і людей з інвалідністю.
Інші новини на тему
- У Миколаєві затримали банду шахраїв: міняли гроші пенсіонерів на "сувеніри" (відео)
- В Україні ввели "пріоритетні години" для пенсіонерів: коли вони діятимуть і навіщо
- Житель Черкас змайстрував авто з деталей генератора, вогнегасника та "Жигулів" (відео)
- У Херсоні тролейбус протягнув по асфальту пенсіонерку
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram