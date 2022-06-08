Нереалізовані туалетні рулони тепер здаватимуть після кожного рейсу.

Бортпровідники російського "Аерофлоту" відтепер вестимуть облік туалетного паперу на рейсах до Туреччини. Нереалізовані рулони здаватимуть.

Про це пише Telegram-канал Baza, опублікувавши відповідний документ.

Крім того, бортпровідники тепер ведуть суворий облік серветок та паперових рушників. Співробітникам кабінного екіпажу надійшло розпорядження про введення таких заходів у тестовому режимі до 3 по 10 червня. Таку практику можуть запровадити на постійній основі.

"Бортпровідники повинні стежити за матеріалом на борту і поповнювати його тільки в міру витрачання. Додаткові рулони в жодному разі не можна залишати у доступних місцях, щоб до них випадково не дісталися пасажири. Після приземлення всі невикористані матеріали потрібно порахувати, опечатати та здати", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російська компанія "Аерофлот" зіткнеться з серйозною нестачею запчастин для літаків через західні санкції. Для підтримки працездатності флоту доведеться розбирати частину літаків вже через три місяці.

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