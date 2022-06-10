Іноземний бізнес тільки безпосередньо створював 2 мільйони робочих місць в Росії.

Іноземні компанії продовжують йти з російського ринку через війну в Україні. У зв'язку з цим до 8 мільйонів росіян залишаться без роботи.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Відзначається, що безпосередньо в іноземних компаніях у РФ працюють 2 мільйони осіб. При цьому ще приблизно 4-6 мільйонів громадян мають непряме відношення до закордонних компаній.

Таким чином, якщо Москва продовжить війну в Україні, то мінімум, 2 мільйони росіян стануть безробітними. Крім того, а в компаніях, які тимчасово зупинили свою роботу в Росії або обмежили її, зайнято до 350 тисяч осіб.

Найбільше від антиросійських санкцій найбільше постраждали працівники харчової та хімічної промисловості, а також автомобільної сфери. По регіонах найважча ситуація в Калузькій і Новгородській областях.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міжнародна робоча група з санкцій проти Росії оновила дані по компаніях, які покинули російський ринок. За їхніми підрахунками, з РФ пішли 1033 міжнародні компанії, а ще 430 вже призупинили діяльність в країні-агресорі. Водночас 582 компанії продовжують працювати в Росії, фінансуючи війну в Україні та заробляючи "криваві" гроші.

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