Російський політик вважає, що Америку чекає економічна катастрофа. При цьому такий "прогноз" не підкріплений фактами.

У російській Держдумі марять, що в найближчі 20 років США можуть зіткнутися з серйозною економічною катастрофою і розпастися, як у 1991 році розвалився СРСР.

Читайте такожУ Росії депутат у комі зумів "проголосувати" за 8 законопроектівТакими фантазіями в інтерв'ю радіостанції «Говорит Москва» поділився заступник голови Комітету Державної Думи РФ з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Андрій Свинцов.

«...Сьогодні Сполучені Штати перетворюються в таку напівмаргінальну країну, де власники соцмереж можуть блокувати власного президента, де долар може друкуватися в необмежених кількостях і бути ні чим не забезпечений», — вважає Свинцов.

За його нічим по суті не підкріпленими прогнозами, подальші дії Америки можуть призвести до розпаду держави за аналогією з Радянським Союзом.

«Все це призведе, на жаль, до деградації Америки, як одного з лідерів світової політики, світової економіки. Я думаю, що їх чекає в найближчі 20 років досить серйозна економічна катастрофа, яка, цілком можливо, призведе до розпаду держави. Вже про це йдуть розмови, і низка американських політиків вже пропонує відокремлювати Каліфорнію, відокремлювати якісь ще штати. Ситуація в них може повторити 91 рік, коли Радянський Союз розпався через економічні проблеми і внутрішні політичні розбіжності, держава перетвориться на вируючий котел», — поділився своїми роздумами російський політик.

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Автор: Катерина Комолова