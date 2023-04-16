Диктатор прибув до храму без сім'ї у супроводі безлічі охоронців.

Російський диктатор Володимир Путін відвідав Великоднє богослужіння в супроводі безпрецедентної кількості охоронців та мера Москви Сергія Собяніна. Для нього підготували окреме місце на балкончику в храмі Христа Спасителя, щоб уникнути контактів з масовкою, яку також зігнали до храму РПЦ.

Як повідомляють російські пропагандисти, Путін прибув на богослужіння без сім'ї. Між ним та "прихожанами" з масовки виставили охорону.

Сходи на клірос (церковний балкончик) з Путіним охороняли двоє чоловіків спортивної статури. До диктатора допустили тільки мера Москви Сергія Собяніна.

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Втім, користувачі мережі викрили лицемірний візит кровожерливого диктатора в храм, зауваживши, що зі справжньою вірою Путін не має нічого спільного.

"Культові споруди РПЦ давно покинув бог";

"Сатана першим заходить у храм, де бога немає";

"Ну хоч масовки з ФСОшників більше нагнали... А то на Різдво до сліз шкода й убого було";

з ФСОшників більше нагнали... А то на Різдво до сліз шкода й убого було"; "А чому не в натовпі? Покажіть ближче";

"Цікаво як почувається він, коли лише цього року вбив десятки тисяч росіян та українців?";

"Цікаво як почувається він, коли лише цього року вбив десятки тисяч росіян та українців?"; "Земля не горіла під ногами?";

- коментують юзери Twitter.

РПЦ - останні новини з філіалу Кремля

Режим Путіна вже давно перетворив так звану Русску православну церкву у власну спецслужбу. Представники РПЦ послідовно закладали в голови росіян те, що було вигідно особисто Путіну, а з початку повномасштабної війни переконували, що бути ліквідованим в Україні - це велика честь для росіян-"освободителей".

Очільник РПЦ патріарх Кирило виправдовує напад Росії на Україну. У вересні він заявив, що окупанти змиють з себе гріхи, якщо "принесуть себе в жертву" на війні. Вже взимку він сказав, що прагнення зберегти життя - чужа Росії цінність.

За прикладом глави РПЦ його попи також підтримують війну. На одному з них чоловік "благословляє" російських загарбників, щоб їхня рука "не здригнулася", направляючи снаряд. На іншому - поп рекомендує заряджати "Гради" з молитвами.

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