Оркестр грав прямо біля калюж, каналізацію в місті прорвало ще на початку квітня.

У РФ ветеранів в селищі Гідролізний Архангельської області привітали з 9 травня концертом серед смороду і нечистот. Оркестр грав прямо на вулиці, де ще на початку квітня прорвало каналізацію.

Місцеві жителі зняли на відео те, що відбувається, ролик швидко "розлетівся" мережею та викликав бурхливі обговорення.

Влада Гідролізного відмінно показала, як їх країна "шанує і вітає" ветеранів. Замість адекватного привітання там не придумали нічого кращого, ніж просто "пригнати" оркестр на одну з вулиць селища. Музиканти грали прямо біля калюж з нечистотами.

Оцінити "подарунок" від влади ветерани навряд чи змогли. Мало хто захотів слухати оркестр, вдихаючи "аромати" каналізації. Місцеві жителі відзначають в коментарях, що порив там трапився ще на початку квітня. Однак чиновники не поспішають усувати проблему.

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