Країна-агресор має намір істотно збільшити армію.

Росія планує сформувати ще дві загальновійськові армії та 14 дивізій до кінця поточного року. Про це заявив міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу.

Зокрема, він похвалився, що раніше у складі окупаційної армії вже з'явився додатковий армійський корпус, мотострілецька дивізія, а також "Дніпровська річкова флотилія" і бригада річкових катерів флотилії.

"До кінця року планується сформувати дві загальновійськові армії і тридцять з'єднань, зокрема чотирнадцять дивізій і шістнадцять бригад", - заявив Шойгу.

За його словами, Росія має намір продовжити "вдосконалення бойового і чисельного складу" армії "відповідно до загроз військовій безпеці країни".

Загарбницькі плани Росії

Як писав УНІАН, днями російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія хоче створити "санітарну зону" на територіях України, щоб захистити російську територію від обстрілів.

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що заява Путіна вказує на його плани влаштувати ескалацію війни з Україною.

Водночас військовий оглядач Євген Дикий зазначає, що ЗСУ зіткнуться з труднощами, якщо Росія мобілізує ще 200-250 тисяч солдатів на тлі проблем з українською мобілізацією.

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