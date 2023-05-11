Як виявилося потім, затриманим опинився росіянин, який вважає себе "громадянином світу".

У Тюменській області РФ "добровольці" затримали чоловіка та прив'язали його до дерева, сплутавши з "українським диверсантом".

Як повідомляє "Дождь", чоловіка затримали в лісі. Він був одягнений в камуфляжну форму.

"Добровольці" запідозрили його в підпалі, через який в області почалися сильні пожежі кілька днів тому. Чоловіка спочатку прив'язали до дерева, а потім доставили до поліції. У соцмережах користувачі припустили, що чоловік був "українським диверсантом" та назвали його палієм.

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Згодом поліція з'ясувала, щочоловік просто мандрував.

"Він називав себе громадянином світу – він іде куди хоче. Наприклад, у день, коли його затримали, він йшов з Єкатеринбурга у бік Хабаровська", - розповіло у правоохоронних органах.

РФ боїться диверсій

Росіянам скрізь мерещаться диверсанти. Нещодавно в Росії диверсантів з вибухівкою ловили не тільки в Краснодарському краї, де палав НПЗ, а й в Саратовській області. Тут сполошилися через муляж вибухівки, залишений невідомими на лінії електропередач.

Росіяни впевнені, що саме диверсанти пускають безпілотники на важливі об'єкти. Якщо це правда, то ДРГ в України дійсно профі. Наприклад, сьогодні ранок у Росії розпочався з "бавовни" - окупанти заявили про вибухи в Курській області. "Прилетіло" по електропідстанції. Росія традиційно звинуватила у цьому обстрілі Україну.

Крім того, невідомий безпілотник атакував нафтобазу "Роснафти" у Брянській області РФ. Йдеться про Клінцовську нафтобазу.

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