Фахівці також оглянули господарський блок у 200 метрах від місця виявлення зграї. Всередині лежали мішки з сухою зеленою фарбою.

Причиною появи в підмосковному Подільську зграї бродячих собак з шерстю синього кольору могла стати суха фарба, яка лежала в покинутому господарському блоці.

Про це заявив РИА Новости виконувач обов'язків міністра сільського господарства і продовольства Московської області Сергій Воскресенський.

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За його словами, ветеринари регіонального Мінсільгоспу знайшли і перевірили собак з забарвленою шерстю. Фахівці також оглянули господарський блок у 200 метрах від місця виявлення зграї. Всередині лежали мішки з сухою зеленою фарбою. "Собаки сплять в цьому господарському блоці поруч з мішками і на них. Всі собаки з бирками, не агресивні, навпаки, дуже доброзичливі", - сказав чиновник.

За словами куратора товариства захисту тварин «Зоощит», барвник виявився не токсичний, і з тваринами все в порядку. Вони стерилізовані, вакциновані і чіповані.

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Автор: УНІАН