Сьогодні Віктор Соболєв отримав "пікантну" групову пропозицію з боку бойовиків за свої коментарі про організацію.

Депутат Держдуми РФ Віктор Соболєв після погрози отримати "анальну прочуханку" в Бахмуті заявив, що не хоче мати ніяких справ з ПВК "Вагнер".

Зазначимо, що сьогодні троє бойовиків "з дупла", а точніше з-під Бахмута, відзначилися непристойною загрозою щодо політика. РосЗМІ вдалося підловити Соболєва в стінах Держдуми та уточнити, як він ставиться до відповідного "запрошення".

"Про ПВК "Вагнер" ніяких коментарів. Ну чого я буду з ними зв'язуватися? Хто це? Ви самі як думаєте, хто це?" - зазначив він.

Соболєв вказав, що "вагнерівці" - всього лише "найманці", але при цьому побоявся давати "гостріші" коментарі.

Соболєв "догрався" своїми заявами про ЧВК "Вагнер"

Нагадаємо, що раніше депутат Держдуми кілька разів дозволяв собі "неприємні" коментарі щодо ПВК "Вагнер". Він публічно заявляв, що це не законне формування. Також він пригрозив всім мобілізованим 15-річним терміном в'язниці в разі самовільного переходу в "Вагнер".

Спочатку відповідної реакцією на слова Соболєва відзначився засновник ПВК Євген Пригожин. Він назвав депутата Держдуми РФ "базікалом" й запросив особисто повоювати в Бахмуті. Хамство свого лідера підтримали найманці. Сьогодні мережу насмішив ролик з трьома бойовиками, які пригрозили Соболєву анальними інтимними стосунками за програш війни в Україні.

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