Дивний арт-об'єкт в соцмережах прозвали "дружиною білого ходока" та "диявольонушкою".

У російському селі Нова Оленівка (Нововоронеж) виставлять на торги "страшний" пам'ятник Оленці, який налякав місцевих жителів та став мемом в мережі.

Читайте також"Жах моторошний": пам'ятник Оленці налякав росіян, його знесуть (фото)Як пише "Сноб", частину грошей з продажу планується направити на благодійність.

За словами заступника голови адміністрації Олексія Дорошенкова, арт-об'єкт створив підрядник на замовлення громадської організації "Рада ветеранів". Тепер виробник викупить своє творіння, виставить його на аукціон і продасть.

Скільки грошей від продажу направлять на благодійність, вирішать після підписання угоди з підрядником. За словами Дорошенкова, десятки охочих хочуть викупити пам'ятник. Дзвонять і з компаній, і приватні особи.

Пам'ятник Оленці в Росії: подробиці

Пам'ятник засновниці села Нова Оленівка встановили 18 грудня, проте він простояв всього три дні.

Місцеві жителі розкритикували арт-об'єкт, а в соцмережах його прозвали "дружиною білого ходока" та "диявольонушкою".

У місцевій адміністрації тоді запевнили, що не витрачали на створення скульптури бюджетних грошей.

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Автор: Катерина Шварц