Він нібито не знав, що перетнув кордон.

Стрілявший у поліцейських з кулемета "вагнерівець" на суді заявив, що прийняв їх за українців.

Про це пишуть російські пропагандисти. Сьогодні суд розглядає клопотання про обрання Павлу Ніколіну, який відкрив вогонь у Новошахтинську, запобіжного заходу.

Окупант заявив журналістам, що не знав про перетин кордону РФ і відкрив вогонь по поліцейських, думаючи, що це "укр*пи". За його словами, вони були одягнені не за формою і не надали йому документи.

Відео дня

"Я навіть не знав, що перетнув (кордон), відстав від групи", - сказав він.

Відкрито кримінальну справу за статтями про посягання на життя співробітника правоохоронного органу та незаконний обіг зброї.

Стрілянина в Новошахтинську

Раніше повідомлялося, що в Ростовській області чоловік у формі російської армії відкрив вогонь по поліцейських з ручного кулемета. У ЗМІ писали, що він може бути дезертиром.

Повідомлялося, що російські поліцейські були одягнені в цивільний одяг. Один з них отримав поранення.

Пізніше стало відомо, що стрілянину відкрив Павло Ніколін, який відбував покарання за крадіжку і розбій. За даними "Бази", його завербували до ПВК "Вагнер", проте наприкінці листопада той передумав воювати і втік.

Через добу його знайшли на покинутій свинофермі, він намагався чинити опір.

Вас також можуть зацікавити новини: