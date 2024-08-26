Достроковий дембель не передбачений, перекидання російських юнаків під Курськ триває.

Понад сто солдатів-строковиків, які нещодавно повернулися в РФ у рамках обміну військовополоненими, можуть знову відправити на війну проти України. Про це пише російський опозиційний проєкт "Можем объяснить".

Журналісти зв'язалися з деякими сім'ями строковиків, які були звільнені українською стороною в рамках обміну військовополонених. Родичі одного хлопця розповіли, що юнаків повертають у військові частини за місцем служби, звідки обіцяють відпустити. Водночас, за даними юристів, така процедура в російському законодавстві не передбачена.

"За ідеєю, повинні дослужувати. У російському законодавстві не описано, що робити в таких випадках. Щоправда, у ст. 117 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими йдеться про те, що жоден репатрійований не може бути використаний на дійсній військовій службі. Звідси можна зробити висновок, що Росія, як країна-учасниця Конвенції, повинна звільнити в запас строковиків", - каже Олексій Табалов, засновник "Школи призовника". Однак юрист сумнівається, що це станеться.

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Як припускає голова проекту "Громадянин. Армія. Право" Сергій Кривенко, строковиків можуть звільнити за станом здоров'я.

"Треба проходити ВЛК, отримувати висновки і на цій підставі звільнятися... Якщо буде дано сигнал, оформлять як отримання травми, захворювання. Якщо не буде дана команда, їх залишать у частинах, і вони будуть дослужувати", - припускає правозахисник.

Кривенко нагадав, що в СРСР була ціла система перевірочних фільтраційних таборів для звільнених із полону. Зараз її немає, проте зі звільненими юнаками "напевно працюють ФСБшники" - колишніх військовополонених перевіряють, проводять відповідні опитування.

Наприклад, Антон Спиридонов із Курганської області, який потрапив у полон, був одним зі 115 полонених, які повернулися до РФ після обміну. Його сестра Катерина розповіла, що його відправлять у військову частину, звідки сім'я сподівається його забрати.

"Він ще не приїхав, вони поки що в Москві. Потім його повезуть у Єлань, у частину, де він служив, і звідти ми зможемо його забрати. Сказали, що термін служби для них закінчився на цьому", - сказала Катерина.

Водночас, як зазначає "Можем объяснить", Міноборони РФ, незважаючи на історію з полоном російських строковиків, не відмовилося від ідеї воювати саме такими силами - задіяти у війні проти України службовців строкової служби. За даними місцевих пабліків, тепер під Курськ відправляють строковиків з Іванова та Костроми.

Обмін полоненими між Україною і Росією

Нагадаємо, 24 серпня 2024 року, у День Незалежності, Україна повернула з російського полону 115 захисників. Серед звільнених військових - представники Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби. Усі врятовані з полону - це військовослужбовці-строковики України. Серед них, зокрема, ті, які потрапили в полон ще в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ 2022 року, дев'ятеро незаконно засуджених у Росії українських захисників, військові моряки та прикордонники, а також 82 захисники Маріуполя.

Зі свого боку, Україна відправила до РФ російських строковиків, які потрапили в полон у Курській області РФ.

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