Енергетична компанія намагається стягнути з дівчинки борги за теплопостачання, що залишилися після смерті матері.

У Новосибірській області суд почав розглядати справу шестирічної Поліни Шевельової, яку судять за борги її померлої матері.

Про це повідомляє Тайга.Інфо.

До суду на дівчинку подало ТОВ "Сибірська тепло-енергетична компанія". Чергове засідання призначено на 2 квітня.

Відомо, що мати дівчинки померла від «ускладнень грипу» у 2016 році. Спадкоємцями часток у квартирі стали її мати Наталія, колишній чоловік і маленька Поліна. Саме остання стала правонаступницею боргу за тепло в розмірі 26 тисяч рублів.

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«До суду ми прийшли, звичайно, суддя здивувалася, побачивши дівчинку і повістку. Каже: "А хто така Поліна Павлівна?». А Поліні Павлівні - шість років. Вона здивувалася, сказала, мовляв, як так? Ну ось так, ви ж виписували повістку», - розповіла бабуся дівчинки.

У підсумку в суді Поліну представляє її дядько Роман, тому що грошей на адвоката у сім'ї немає. Більш того, чоловік звертався за допомогою до дитячого омбудсмена Надії Болтенко і районного прокурора, але вони так і не відповіли.

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Автор: Денис Прядко