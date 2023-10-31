Також жест став би "заявою про рішучість Росії перемогти на українському фронті", вважають у КПРФ.

В Комуністичній партії Російської Федерації запропонували присвоїти новому російському танку назву на честь одноосібного диктатора Йосипа Сталіна, який встановив в СРСР однопартійну тоталітарну систему, пише пропагандистське агентство "РИА Новости".

З такою пропозицією виступив депутат Держдуми Юрій Афонін. Він пропонує назвати танк ИС-21 (від рос. "Иосиф Сталин 21 век").

"Гарною символічною відповіддю, заявою про рішучість Росії перемогти на українському фронті, може стати рішення про присвоєння новому російському танку або вже випущеному потужному зразку озброєння назви ИС-21", – заявив він.

Відео дня

Конкретних пропозицій щодо того, яке саме озброєння варто так назвати, російський депутат не озвучив.

Ставлення до Сталіна в РФ

У РФ існує культ особистості радянського диктатора Йосипа Сталіна. Йому відкривають нові пам'ятники, а його телеграми публічно цитують.

Водночас звеличувати його особистість згодні не у всіх регіонах. Напередодні лідер Чечні Рамзан Кадиров розкритикував радянського керівника Йосипа Сталіна і назвав його "зрадником".

Вас також можуть зацікавити новини: