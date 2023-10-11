Кадиров заявив, що Сталін виселяв не тільки чеченський народ, а інші різні народи теж.

Глава Чечні Рамзан Кадиров розкритикував радянського керівника Йосипа Сталіна в ході вітальної промови, присвяченої 205-річчю Грозного. У виступі, опублікованому в Telegram-каналі ДТРК "Вайнах", Кадиров назвав Сталіна "зрадником".

"Сьогодні ніхто не скаже, що чеченці були зрадниками. Зрадником був Йосип Сталін, який виселяв не тільки чеченський народ, і інші різні народи теж. Не було тоді керівника, який міг взяти на себе відповідальність за свій народ і республіку. Сьогодні у нас є команда. Не одна людина вирішує - ми вирішуємо всі разом, узгоджено і приймаємо найвідповідальніші рішення", - сказав Рамзан Кадиров.

Культ Сталіна в Росії - деталі

У Псковській області священик освятив восьмиметровий пам'ятник Сталіну під час "урочистого" відкриття. Пам'ятник виготовили ще чотири роки тому, його намагалися встановити у Волгограді, Воронежі та Московській області, проте місцева влада відмовилася. Тепер він буде стояти на території заводу "Мікрон" в місті Великі Луки.

Опальний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв зачитав директорам оборонних підприємств телеграму диктатора Йосипа Сталіна. Фрагмент скандального виступу сам Медведєв опублікував у Телеграм-каналі, зазначивши, що цей лист він озвучив на засіданні робочої групи військово-промислової комісії.

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