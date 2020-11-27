Установу закрили після смерті в ній п'ятьох пацієнтів.

У будівлі московської "Першої університетської клініки", закритої після смерті п'яти пацієнтів, знайшли труп пенсіонерки.

Про це повідомляє РЕН ТВ з посиланням на помічника керівника Федеральної служби по нагляду у сфері охорони здоров'я по Москві і Московській області Олену Баландіну.

За її словами, установу раніше позбавили ліцензії.

"Вони поміняли вивіски нових клінік і продовжили працювати. Слідчий комітет стрепенувся, порушив кримінальну справу" - пояснила вона.

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Баландіна повідомила, що в ході обшуку почали перевіряти всі приміщення, в тому числі ті, в яких нібито був ремонт.

«І там знайшли просто тіло жінки літньої, десь років 70", - сказала вона.

За її словами, обставини події з'ясовують слідчі. Як у порожньому приміщенні виявилося тіло пацієнтки - належить відповісти керівникам організації.

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Автор: УНІАН