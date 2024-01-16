Йдеться про мільярди рублів, заявило джерело компанії росЗМІ.

У компанії Wildberries оцінили, скільки Росія заплатить за пожежу, яка трапилася на складах підприємства у пітерських Шушарах 13 січня.

За словами анонімного джерела з компанії, йдеться про 15-17 млрд рублів. Про це йдеться у повідомленні Mash. Також розкрита нова версія причини НП.

"Одна з основних версій НП - коротке замикання вантажного ліфта, від якого загорілася гофра, а після - полиці з побутовою хімією", - заявив він.

Співрозмовник Mash уточнив, що такі речовини горять, немов папір. Тому вогонь розійшовся по складах дуже швидко. Наразі в Росії намагаються відновити хронологію пожежі, переглядаючи записи камер, вказав він.

Також повідомляється, що після цього показового випадку, Wildberries висуває нові умови продавцям: за розміщення легкозаймистих товарів на складі їм загрожує штраф в 100 тисяч рублів.

З'явилися деталі про пожежу на складі Wildberries

13 січня пожежа на пітерському складі Wildberries охопила половину об'єкта: 50 квадратних метрів зі 100. На момент НП там знаходилося близько приблизно 1200 працівників, проте людей евакуювали не через ворота, як було б належне, а через маленькі двері. Про це росЗМІ розповів співробітник складу. За його версією, головні ворота були закриті навмисно.

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