У лікарню непритомну школярку приніс її знайомий, який також вживав ці наркотики.

У Москві 15-річна школярка померла від передозування наркотиками, які її знайомий "знайшов на вулиці".

Як повідомляє "База", 6 серпня до дитячої лікарні імені Башляєвої зайшов чоловік із непритомною 15-річною дівчинкою на руках. Лікарі виявили у дівчинки зупинку серця, екстрено направили її до реанімації, проте врятувати її не вдалося.

32-річного Дениса, який приніс загиблу, опитали поліціянти. Він розповів, що після роботи зустрівся зі знайомим і вони разом знайшли невідому речовину на вулиці. Знахідку вирішили вжити разом із подругами, дев'ятикласницями Оленою та Катею (імена змінено). Увечері Олені стало погано, а наступного дня ще гірше — у неї почалися судоми, вона знепритомніла. Тоді Денис і вирішив віднести її до найближчої лікарні.

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Попередня причина смерті дівчинки - зупинка серця через токсичну дію неуточненої речовини. За фактом її смерті в поліції порушили справу за двома статтями: заподіяння смерті через необережність та збут наркотичних засобів. Її знайомого затримали просто у лікарні.

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