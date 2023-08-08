У Москві 15-річна школярка померла від передозування наркотиками, які її знайомий "знайшов на вулиці".
Як повідомляє "База", 6 серпня до дитячої лікарні імені Башляєвої зайшов чоловік із непритомною 15-річною дівчинкою на руках. Лікарі виявили у дівчинки зупинку серця, екстрено направили її до реанімації, проте врятувати її не вдалося.
32-річного Дениса, який приніс загиблу, опитали поліціянти. Він розповів, що після роботи зустрівся зі знайомим і вони разом знайшли невідому речовину на вулиці. Знахідку вирішили вжити разом із подругами, дев'ятикласницями Оленою та Катею (імена змінено). Увечері Олені стало погано, а наступного дня ще гірше — у неї почалися судоми, вона знепритомніла. Тоді Денис і вирішив віднести її до найближчої лікарні.
Попередня причина смерті дівчинки - зупинка серця через токсичну дію неуточненої речовини. За фактом її смерті в поліції порушили справу за двома статтями: заподіяння смерті через необережність та збут наркотичних засобів. Її знайомого затримали просто у лікарні.
Інші новини русского мира
Кілька тижнів тому у Воронежі росіянка з арбалетом забарикадувала під'їзд житлової багатоповерхівки. Причиною інциденту стала заміна ліфтів.
Перед цим у Краснодарі 81-річна бабуся шукала кілера, щоб убити місцевого дільничного.
А кілька днів тому стало відомо, що 18-річна росіянка зняла багато лесбійського порно зі своєю тримісячною донькою та злила все у мережу. Їй загрожує до 10 років колонії.