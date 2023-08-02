Перед загорянням чули вибух.

1 серпня у Брянській області сталася серйозна пожежа на пилорамі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Займання сталося у Фокінському районі Брянська, в мережі опублікували фотографії та відео з місця події. Російські ЗМІ пишуть, що перед цим було чути вибух, горіла пилорама, розташована поруч з військовою частиною.

У Головному управлінні МНС Росії по Брянській області заявили, що виклик про загоряння на території пилорами отримали о 22:03. Через 20 хвилин пожежу локалізували, ще через 10 - ліквідували. Постраждалих немає.

Вибухи і пожежі в Брянській області

30 липня губернатор Брянської області Олександр Богомаз звинуватив Україну в обстрілі свинарського комплексу в Климовському районі. Того ж дня російські ЗМІ повідомили про атаку безпілотного літального апарату на будівлю поліції у місті Трубчевськ.

Нещодавно повідомлялося про загибель російських саперів, які підірвалися на своїй же міні у Брянській області. Також нагадаємо, що в липні горів військовий госпіталь для ветеранів.

За даними Центру національного опору, російська влада хоче влаштувати провокації проти своїх громадян неподалік від кордону з Україною.

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