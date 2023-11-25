В Держдумі запропонували на законодавчому рівні зарахувати до числа "русских" всі народи, що населяють територію нинішньої Російської Федерації. З такою ініціативою виступив депутат від путінської "Єдиної Росії" Султан Хамзаєв, повідомляє "РИА Новости".
На думку депутата, Росії потрібен спеціальний закон, який визначить статус "русского народа" в Російській Федерації. Серед іншого в цьому законі повинна бути встановлена нова термінологія, згідно з якою нинішнє поняття "многонациональный народ Российской Федерации" буде замінено на "русский народ Российской Федерации".
"Націй в Росії багато, народ - один. Російський (русский) народ, куди входять всі національні групи", - вважає Хамзаєв.
Він підкреслив, що вважає "русскими" не тільки всіх слов'ян Росії, але і представників національних республік – дагестанців, татар, чеченців, башкирів, удмуртів, якутів тощо.
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