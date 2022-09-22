Тепер вони звинувачують українських військових у жорстокому поводженні.

Російські військовополонені після повернення в Росію розповідають журналістам про "нацизм" в Україні і нібито жорстоке поводження з ними з боку Збройних сил України.

Відповідні відео з'явилися в соцмережах.

Наприклад, російський окупант В'ячеслав Старостін розповів, що його били, тримали в підвалі і рідко годували. Він каже, що схуд на 10 кілограмів у полоні.

Відео дня

"Фашизм присутній в Україні. Дай Бог сил і здоров'я, щоб повернутися і дати їм бій до самого кінця", - сказав він російським журналістам.

Раніше він давав інтерв'ю журналісту Владмиру Золкіну, в якому закликав своїх співгромадян не йти воювати в Україну.

"Тут немає нацизму, немає нацизму. Не треба йти сюди воювати", - говорив Старостін.

Окупант Костянтин Леонтьєв повідомив, що українські військовослужбовці нібито змушували його говорити "багато речей" на камеру.

"Годували два рази на добу: давали по дві-три ложки каші, постійно ображали. Купалися раз на місяць. Умови були ніякі, дуже важко було. Додому дзвонити не давали", - сказав він пропагандистам.

У той же час в мережі опублікували фрагменти його інтерв'ю Золкіну, в якому солдат розповідає про хороше харчування і людське ставлення до нього в українському полоні.

Слова про те, що йому не давали дзвонити додому, спростовує відео, на якому він зв'язується по відеозв'язку з дівчиною.

"Послухай мене. Просто я тобі скажу, що тут очі відкриваються по іншому", - говорить він їй.

Обмін військовополоненими з Росією

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня відбувся масштабний обмін полоненими. В Україну вдалося повернувши 215 героїв, у тому числі 124 офіцера.

П'ять найбільш відомих командирів - Герой України Денис Прокопенко "Редис" з "Азова", Сергій Волинський" Волинь"з 36-ї бригади морської піхоти, Святослав Паламар ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Дениса Шлегу з Нацгвардії, Героя України Євгена Бову.

Також додому повернулася відома багатьом українцям Катерина Поліщук ("Пташка") та вагітні Мамонова Мар'яна, Шумовецька Яна та Чорненька Анастасія.

Як відомо, 200 українських захисників обміняли на Віктора Медведчука, а 5 командирів - на 55 окупантів. Зараз вони знаходяться в Туреччині.

Також з полону повернулися 10 іноземців-захисників України - п'ятеро громадян Великобританії, двоє громадян США і по одному представнику Швеції, Хорватії та Марокко.

Президент Володимир Зеленський вважає, що офіцерам, командирам, полоненим з "Азовсталі" та іноземцям могла загрожуватиме друга Оленівка, або показове судилище.

Крім того, у президента запевнили, що великий обмін ніяк не пов'язаний з питанням мирних переговорів з країною-агресором.

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