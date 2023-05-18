Всі співробітники в обов'язковому порядку підписують угоду про нерозголошення.

Найманців з числа колишніх ув'язнених з ПВК "Вагнер" лікують у госпіталі в селі Воронівське (Нова Москва), який відкривали на базі центру інфекційних хвороб "Комунарка" як стаціонар на період пандемії коронавірусу.

Як пишуть "Обережно, новини", персонал набирають з московських стаціонарів, оформляючи переведення на нове місце роботи. Всі співробітники в обов'язковому порядку підписують угоду про нерозголошення. У госпіталь з вулиці не потрапити: на вході тепер стоять блокпости і відвідувачів перевіряють документи.

За даними співрозмовника ВЧК-ОГПУ, колишній ковідний госпіталь у "Комунарці" переобладнали місце, куди потай направляють лікуватися поранених бійців (в основному колишніх ув'язнених, хто був завербований у колоніях, відвоював півроку і вижив). Їм категорично заборонено розповідати кому-небудь про місце, де їх лікують.

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ПВК "Вагнер" на війні проти України -д еталі

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