Підліток злякався дідуся подруги та поліцейських.

Московський школяр вистрибнув з 17-го поверху після того, як його застукали під час сексу з подругою. Він намагався втекти від розлюченого дідуся коханої та поліції. Підліток впав у замет і вижив. У лікарні у нього діагностували перелом таза й стегна, струс, черепно-мозкову та кататравму.

Про це пише Telegram-канал LifeShot.

Читайте такожУ Москві тренер з фігурного катання кинула дівчинку об лід і потрапила на відеоЗазначається, що 14-річний Ісам після уроків проводжав 15-річну кохану в Орехово-Борисово Південне. Біля ліфта на 17-му поверсі він запропонував їй «розважитися». Дівчина спочатку відмовлялася, але потім погодилася.

«Тим часом дідусь школярки почав турбуватися, що вона довго не повертається зі школи, І пішов її шукати. А в під'їзді на той момент вже все було в розпалі. Чоловік подумав, що хлопець ґвалтує онуку», – йдеться в повідомленні.

Він затягнув підлітків до квартири, закрив на кухні та викликав поліцейських. Коли вони приїхали, підліток злякався і вистрибнув у вікно.

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Автор: УНІАН