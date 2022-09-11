Атракціон закрили всього через день після помпезного відкриття.

Колесо огляду на ВДНГ в Москві закрилося через день після відкриття, на якому був особисто російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Осторожно, новости".

Працівники атракціону "Сонце Москви" заявили, що його закрили для відвідувачів з технічних причин. Вже куплені квитки запропоновано повернути через заявку на сайті та в касах.

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Офіційно причиною закриття атракціону, який Путін називав "найбільшим колесом огляду в Європі", називають калібрування системи.

Поки Путін відкривав "Сонце Москви", його військо ганебно тікало з Харківщини від контрнаступу українських воїнів. Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили від російських окупантів Куп'янськ в Харківській області.

Всього на Харківському напрямку українські бійці вже відвоювали в окупантів 2,5 тисяч кілометрів.

Паралельно триває контрнаступ ЗСУ на півдні. Збройні сили України 29 серпня пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

Того дня стало відомо, що окупанти почали тікати: 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

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