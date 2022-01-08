Слова Блінкена стосувалися введених російських військ у Казахстан нібито під приводом "допомоги" в рамках ОДКБ.

МЗС Росії грубо відповіло держсекретарю США Ентоні Блінкену, який сказав, з огляду на історію, що "росіян дуже важко змусити піти" з країн, у які вони прийшли.

Відповідна офіційна відповідь Москви з’явилась у Telegram.

Слова Блінкена дипломатичному відомству видались хамством, росіяни відповіли Вашингтону у грубій формі. Москва розцінила заяву Блінкена нібито жартом з приводу подій у Казахстані.

"Якщо Ентоні Блінкен так любить уроки історії, то нехай має на увазі таке: коли у твоєму домі опинилися американці, буває складно залишитися у живих, не бути пограбованим чи зґвалтованим. Тільки цьому вчить не нещодавнє минуле, а всі 300 років американської державності", – відповіли російські дипломати.

Читайте такожРосійський депутат побажав жінкам в Казахстані бути "зґвалтованими"Що передувало

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен, обговорюючи ситуацію в Казахстані і роль у цих подіях введених російських військ, зауважив, що "щойно росіяни у вас вдома, часом їх дуже важко змусити піти".

Цю репліку держсекретар пояснив "уроком з новітньої історії", зокрема, в контексті збройної агресії РФ проти України.

Блінкен додав, що Вашингтон з’ясовує причини втручання у внутрішні справи Казахстану військ ОДКБ.

Вас також можуть зацікавити новини: