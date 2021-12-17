Корабель ще не був переданий військово-морському флоту.

У Санкт-Петербурзі увечері, 17 грудня, загорівся військовий корвет з керованим ракетним озброєнням "Проворный" під час будівництва.

Про це повідомляють низка російських ЗМІ.

За інформацією ТАСС, унаслідок інциденту постраждали троє людей. Стан одного чоловіка оцінюється як середньої тяжкості, двох інших – як задовільний. Проте місцеві видання пишуть про чотирьох постраждалих.

Рятувальники присвоїли пожежі вищий ранг складності, вогонь охопив 800 квадратних метрів.

Читайте такожУ Росії літак збив машину (відео)За даними Фонтанки, полум’я поширилось на ходову рубку головного командного поста і баштово-щоглову конструкцію; ситуацію ускладнює горіння мастила, лаку і смоли.

Корабель ще не був переданий військово-морському флоту. Планується, що після закінчення усіх робіт – у 2022-му – корвет ввійде у склад Об’єднаного командування сил на Камчатці.

Судно призначене для патрулювання ближньої морської зони, боротьби з надводними кораблями і підводними човниками, для забезпечення ПВО загонів кораблів пунктів базування, а також для артилерійської підтримки і дій морського десанту.

Офіційна церемонія закладення будівництва відбулась у 2013 році.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова