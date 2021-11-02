На тлі скандалів навколо тортур в російських колоніях вчинок чоловіків виглядає криком про допомогу.

У Росії ув'язнені в колонії чоловіки залізли на дах і підпалили себе на знак протесту проти тюремної адміністрації. Постраждалі вижили, але отримали опіки.

Про інцидент, який стався на тлі нової інформації про тортури в колоніях РФ, повідомляє Telegram-канал MASH.

Увечері 1 листопада ув'язнені вибралися на дах будівлі колонії й через кілька хвилин на них загорівся одяг. Чоловіки підпалили себе, після чого вони металися по покрівлі, а одяг на них був охоплений вогнем.

"Сьогодні ввечері в ІК-14 "Хотунок" сталася НП — двоє засуджених залізли на дах будівлі й підпалили себе. Обидва залишилися живі - отримали опіки", - повідомляється в Telegram-каналі.

Читайте такожПриніс труп родички в адміністрацію: у РФ чоловік пішов на відчайдушний крок через брак грошей (фото)Інцидент трапився на тлі нових подробиць про тортури в колоніях, які змушені терпіти ув'язнені. Відомо, що чоловіки вирішили підпалити себе через те, що вони відмовлялися підкорятися вимогам тюремної адміністрації. Ув'язнені не хотіли переходити в інший загін.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗМІ опублікували секретні кадри моторошних тортур ув'язнених у РФ. Крім цього стало відомо, що кожен п'ятий росіянин вважає допустимим застосування тортур.

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Автор: Поліна Кузенко