Дівчина розповіла, що вона виступає проти мобілізації та повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У РФ продовжують фіксувати нові випадки підпалів. Цього разу проти мобілізації та війни РФ проти України вирішила виступити 11-класниця. І поки чоловіки-призовники тікають в інші країни, дівчина не побоялася закидати військкомат "коктейлями Молотова".

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Інцидент стався в Казані. Учениця 11 класу прийшла до будівлі військкомату вночі. Вона "озброїлася" трьома "коктейлями Молотова". Дві пляшки дівчина встигла жбурнути в бік будівлі, поруч з військкоматом загорілася трава.

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Третій "коктейль" 11-класниця не використала, його знайшли у неї при затриманні. Сама дівчина пояснила, що вирішила спалити військкомат через те, що виступає проти оголошеної Путіним мобілізації і розв'язаного ним повномасштабного вторгнення в Україну.

Відомо, що школярку затримали і вона перебуває у відділенні. За даними російських ЗМІ, 11-класниця не єдина, хто намагався спалити військкомати. Аналогічний випадок був зафіксований в Красноярську, там теж закидали будівлю "коктейлями Молотова". Однак там палія затримати не встигли.

"Могилізація "в РФ: як Путін вирішив" частково " відправити на війну калік і багатодітних

21 вересня Путін оголосив про початок нібито часткової мобілізації військових. Глава Міноборони Сергій Шойгу стверджував, що мобілізувати хочуть близько 300 тис. осіб. Однак на ділі виявилося, що в РФ "гребуть" всіх підряд.

Обманом там мобілізували навіть десятки співробітників "Газпрому", називаючи їх"добровольцями". Гнів народу Кремль спробував "задобрити" досить оригінально-в РФ почали отримувати дрібну рогату худобу у вигляді матеріальної допомоги сім'ям мобілізованих.

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