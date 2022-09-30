Всього було доставлено 91 тварину.

В Туві, одному з найбідніших регіонів Росії, почали видавати матеріальну допомогу сім'я мобілізованих у вигляді дрібної рогатої худоби. Всього було доставлено 91 тварину, а в окремих населених пунктах громадяни також отримали картоплю, вугілля і дрова.

Відповідна інформація з'явилася на офіційному порталі Республіки Тива.

Дрібну рогату худобу відправили сім'ям мобілізованих Сут-Хольського, Монгун-Тайгинського, Барун-Хемчикського, Улуг-Хемського, Чеді-Хольського, Ерзінського, Тес-Хемського, Чаа-Хольського та Дзун-Хемчикського районів. Одного барана вручили братові мобілізованого, інваліду третьої групи.

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За один день, 28 вересня, було доставлено 14 голів дрібної рогатої худоби, а всього роздали 91 тварину. В якості підтвердження в ЗМІ опублікували фото, де розвозять баранів.

Сім'ї мобілізованих отримали й іншу допомогу. У Бай-Тайгинському районі разом з рогатою худобою видавали картоплю. Родичам резервістів також привозять борошно, капусту, вугілля і дрова. Роздачу голів МРС планують завершити до кінця тижня.

Проблеми з мобілізацією в Росії: що відомо

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив "часткову" мобілізацію. Після цього чоловіки почали масово залишати країну. На кордоні з Грузією утворилася багатокілометрова пробка, а військові вже встигли організувати мобілізаційний центр на контрольно-пропускному пункті.

Росіяни також почали шукати в інтернеті способи, як зламати руку, щоб не потрапити на фронт. Це підтверджують запити в Google.

В Дагестані після оголошення мобілізації спалахнули протести. Путінські силовики жорстоко розганяли людей — били і запихали в автозаки.

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