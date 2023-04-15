Громадянин РФ дав коротке інтерв'ю-коментар, яке стало "вірусним" в мережі.

В Російській Федерації своєю симпатією до диктатора Володимира Путіна вразив місцевий "бомж". Після рейду по сміттєвому баку він заявив, що президент РФ йому дуже подобається.

Відео з коротким коментарем-інтерв'ю стало поширюватися по телеграм-каналах. У кадрі на зустрічне питання про те, чи буде він на наступних президентських виборах голосувати за Путіна, росіянин відповідає позитивно.

"Він мені дуже подобається...він пенсію трошки підняв", - говорить він.

Відповідну аргументацію громадянин РФ "закріпив" своєю ревізією смітника. Там він знайшов пляшку з водою, і навіть трохи з неї відпив.

Економіці РФ загрожує колапс через дії Путіна

Нагадаємо, що життя громадян РФ з 24 лютого 2022 року пішло під укіс через війну, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін проти України. Попри те, значна частина населення намагається приховати цей факт, запевняючи, що Росія зможе витримати тиск санкцій і забезпечити сама себе необхідними товарами і технологіями, реальні перспективи економіки РФ абсолютно інші.

7 березня 2023 року аналітики KSE Institute у своєму підсумковому звіті про вплив санкцій на економіку РФ вказали, що Росія вже вичерпала всі свої ліміти. Про те, що росіяни незабаром залишаться з порожніми кишенями також попередив Олег Дерипаска.

Аналогічної думки дотримується і президент Асоціації українських банків Андрій Дубас. За його словами, економічний колапс для Росії невідворотний.

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