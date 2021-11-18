Через махінації страждають жителі довколишніх багатоповерхівок, які тепер не можуть під'їхати до своїх будинків.

У РФ чиновники вирішили продати землю під забудову, але їм "завадило" озеро. Однак спритні росіяни знайшли вихід - вони просто "зафарбували" водойму на карті забудов і все-таки зуміли заробити на продажу ділянки.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Mash в Сибіру".

Інцидент стався в Новосибірську. Поруч з озером Срібне раптово з'явився елітний ЖК, через який у жителів довколишніх старих багатоповерхівок почалися проблеми. Люди не могли проїхати до своїх будинків, бо новобудови збудували прямо біля озера і перегородили дорогу.

Люди вирішили перевірити кадастрову карту і встановити, чи законна споруда біля озера. На карті вони побачили, що ЖК частково стоїть на воді, тобто забудовник нібито заволодів частиною озера. Однак на карті самої забудови водоймища немає - його просто "зафарбували".

Читайте також"Мамо, тато, допоможіть": росіянин 20 років провів у рабстві, поки сім'я ходила до ворожок (відео)Будівельні махінації не тільки порушили закони, також вони позбавили людей можливості проїжджати до своїх будинків. Власник ЖК, побудованого біля озера раніше, подав до суду на забудовника, який вирішив "втиснутися" на вже зайнятій території. Тепер ситуацією займуться правоохоронці. Однак чи покарають чиновників, які "замалювали" озеро заради наживи, залишається загадкою.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у РФ затримали депутата-комуніста, який вчив дитину користуватися секс-іграшкою. Підозрюваний у педофілії відмовляється пройти допит на детекторі брехні.

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Автор: Віолетта Орлова