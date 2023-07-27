Депутати Держдуми постійно фотографуються біля танків і гармат і "влаштовують шоу" на фронті.

Російським депутатам заборонили їздити на війну в Україні без дозволу керівництва Міноборони. Як повідомляють російські ЗМІ, депутатів Госдуми повідомили, що всі їхні візити до військових частин і підрозділів в зоні бойових дій в Україні повинні бути узгоджені з керівництвом Міноборони РФ - міністром оборони Сергієм Шойгу або начальником Генштабу Валерієм Герасимовим.

Повідомляється, що лист з відповідними рекомендаціями Шойгу направив до спікера Госждуми РФ В'ячеслава Володіна.

Як зазначають ЗМІ, така вимога може бути пов'язана з тим, що російських військових "не влаштовує піар у прифронтовій зоні". Вони зокрема скаржаться, що депутати РФ постійно фотографуються біля танків і гармат і "влаштовують шоу".

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Також в листі рекомендувалося дозволяти переліт депутатів військовими бортами тільки за клопотанням Володіна або його перших заступників.

Відзначається, що російським депутатам заборонили без узгодження приїжджати у військові частини і зустрічатися на їх території з військовими. При цьому вони як і раніше зможуть їздити в окуповані РФ території України.

Раніше в Росії вже виникали скандали через постійні поїздки депутатів в окупований РФ Донбас. При цьому спікер Держдуми РФ Володін зазначав, що охорона парламентаріїв в таких поїздках "коштує як вся спецоперація".

Настрій у лавах окупантів на фронті - що відомо

Останнім часом серед російських окупантів продовжують поширюватися панічні настрої, зросла кількість випадків дезертирства та самокалічення.

Також російські загарбники на тлі успішного контрнаступ українських сил оборони продовжують десятками бігти з поля бою.

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